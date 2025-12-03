МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Домбай и Шанхай: стало известно, куда россияне отправятся на Новый год

В частности, на 188% увеличилось число бронирований российских граждан на отели в Токио.
Дарина Криц 03-12-2025 04:12
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Стали известны предпочтения российских граждан по туристическим направлениям в предстоящие новогодние праздники. Так, внутри России на 110% увеличилось количество бронирований на горнолыжном курорте Домбай. За ним следует северное направление - город Псков, куда готовы отправиться на 33% больше человек, чем годом ранее.

Замыкает тройку самых популярных мест для отдыха в новом, 2026-м году Краснодар. Количество бронирований в отелях там выросло на 30%. Данные приводит RT, ознакомившись с результатами исследования, которое провели аналитики на основании данных сервиса по бронированию отелей в городах России и за рубежом.

«Также вырос интерес россиян к отдыху в Великом Новгороде (+27%) и Пятигорске (+24%). Гостиницы в курортном городе в Ставропольском крае бронируют в среднем за 8 тысяч рублей в сутки, а в Великом Новгороде - за 11,1 тысяч рублей», - говорится в исследовании.

Среди заграничных направлений выделились японская столица Токио, туда в наступающем году готовы отправиться на 188% больше россиян, чем в 2025-м. Также нашим соотечественникам приглянулся Абу-Даби - столица ОАЭ, эксперты связывают это с попыткой найти альтернативу Дубаю. Число бронирований там выросло на 150%. Еще одним популярным восточным направлением стал китайский город Шанхай.

В ноябре сообщалось, что Москва и Санкт-Петербург - популярные направления внутреннего туризма на Новый год. За ними следуют горнолыжные курорты Красная поляна, Архыз, Домбай, Приэльбрусье, Шерегеш, Манжерок и Апатиты.

В октябре РСТ тоже называл Москву и Санкт-Петербург излюбленными направлениями для новогодних каникул, а также Краснодарский край, Минеральные Воды и Великий Устюг.

