В РСТ назвали самые популярные направления на новогодние праздники

В РСТ назвали самые популярные туристические направления на новогодние праздники. Их в беседе с RT перечислил генеральный директор одного из туроператоров Сергей Ромашкин.

По его словам, больше всего отдыхающих стремятся на Новый год в Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Минеральные Воды и Великий Устюг. При этом во многих отелях на указанные даты уже нет свободных мест.

«Средний чек новогодней поездки - 48 тыс. рублей на человека, включая проживание и переезд к месту отдыха. Средняя продолжительность - пять дней», - сказал Ромашкин.

Он подчеркнул, что цены на проезд не привязаны к конкретным датам, но не исключил подорожания ближе к праздникам. По мнению Ромашкина, лучше озаботиться планами на Новый год до 15 ноября.

