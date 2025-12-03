МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Детям в США откроют «счета Трампа» с начальным взносом в тысячу долларов

Средства будут накапливаться до совершеннолетия.
Дима Иванов 03-12-2025 03:52
© Фото: Stefan Kiefer, imageBROKER.com, Globallookpress

Администрация президента США Дональда Трампа открывает для несовершеннолетних граждан страны накопительные инвестиционные счета с начальным взносом в $1 000. Об этом заявил сам президент во время презентации инициативы в Белом доме.

По словам Трампа, это позволит детям из малоимущих семей накопить собственные сбережения к совершеннолетию и даст им старт для финансовой независимости.

Инициатива, известная как «Счета Трампа», предусмотрена в «Большом, красивом законопроекте», подписанном в июле 2025 года. Автоматически счета с $1000 будут открываться для всех детей, родившихся с 2025 по 2028 год. Средства доступны с 18 лет для образования, покупки жилья или бизнеса.

На презентации миллиардеры Майкл и Сьюзан Делл объявили о пожертвовании $6,25 млрд на дополнительные $250 для 25 млн детей до 10 лет из семей с доходом ниже $150 000 в год.

«Мы верим, что самая умная инвестиция - это инвестиции в детей», - сказал Майкл Делл.

Счета начнут появляться с 4 июля 2026 года, родители могут отказаться от участия в программе.

