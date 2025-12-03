Детям в США откроют «счета Трампа» с начальным взносом в тысячу долларов

Администрация президента США Дональда Трампа открывает для несовершеннолетних граждан страны накопительные инвестиционные счета с начальным взносом в $1 000. Об этом заявил сам президент во время презентации инициативы в Белом доме.
По словам Трампа, это позволит детям из малоимущих семей накопить собственные сбережения к совершеннолетию и даст им старт для финансовой независимости.
Инициатива, известная как «Счета Трампа», предусмотрена в «Большом, красивом законопроекте», подписанном в июле 2025 года. Автоматически счета с $1000 будут открываться для всех детей, родившихся с 2025 по 2028 год. Средства доступны с 18 лет для образования, покупки жилья или бизнеса.
На презентации миллиардеры Майкл и Сьюзан Делл объявили о пожертвовании $6,25 млрд на дополнительные $250 для 25 млн детей до 10 лет из семей с доходом ниже $150 000 в год.
«Мы верим, что самая умная инвестиция - это инвестиции в детей», - сказал Майкл Делл.
Счета начнут появляться с 4 июля 2026 года, родители могут отказаться от участия в программе.
