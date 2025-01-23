Нарышкин: наступивший 2025 год для мира будет неспокойным

Наступивший год будет неспокойным для мира. Таким предположением поделился директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Мы с вами наблюдаем и даже являемся частью процесса перехода от однополярного, отживающего свой век миропорядка к новому, справедливому миропорядку. И этот процесс, конечно, имеет свои риски, и очень непростой», - отметил Нарышкин в беседе с РИА Новости.

Ранее Нарышкин заявил о желании Запада развязать глобальный вооруженный конфликт с эпицентром в Евразии.

По его мнению, это один из разрушительных сценариев в среднесрочной перспективе и проверенный способ мирового капитала выйти из кризиса.

Сергей Нарышкин напомнил, что в мире существуют более ответственные игроки, которые вместе способны противостоять западным авантюрам и удержать планету от сползания в Третью мировую войну.