МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Нарышкин: наступивший 2025 год для мира будет неспокойным

Директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что благополучие мира во многом будет зависеть от здравомыслия и выдержки глобальных и региональных игроков.
Ян Брацкий 2025-01-23 03:16:33
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Наступивший год будет неспокойным для мира. Таким предположением поделился директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Мы с вами наблюдаем и даже являемся частью процесса перехода от однополярного, отживающего свой век миропорядка к новому, справедливому миропорядку. И этот процесс, конечно, имеет свои риски, и очень непростой», - отметил Нарышкин в беседе с РИА Новости.

Ранее Нарышкин заявил о желании Запада развязать глобальный вооруженный конфликт с эпицентром в Евразии.

По его мнению, это один из разрушительных сценариев в среднесрочной перспективе и проверенный способ мирового капитала выйти из кризиса.

Сергей Нарышкин напомнил, что в мире существуют более ответственные игроки, которые вместе способны противостоять западным авантюрам и удержать планету от сползания в Третью мировую войну.

#Запад #конфликт #свр #Нарышкин #миропорядок #2025 год
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка во Вьетнаме
2
Народный ОПК
3
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
4
МиГ. 85 лет в строю
5
Военная приемка в Китае
6
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
7
Связь в зоне СВО. Продолжение
8
РХБЗ в зоне СВО
9
Казанское. Высшее. Танковое
10
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 