Историк назвал решительными ушедших к партизанам предков Кушнера

Родственники переговорщика от США по Украине боролись с нацистской оккупацией в Белоруссии.
Дима Иванов 03-12-2025 03:20
© Фото: Kevin Lamarque, Keystone Press Agency, Globallookpress

Историк Олег Шишкин назвал предков зятя Дональда Трампа, бизнесмена Джареда Кушнера решительными людьми за то, что они ушли к партизанам во время нацистской оккупации Белоруссии. Родственники участника переговорной группы по Украине от США были евреями из Гродненской области, которые в октябре 1941 года бежали из гетто и присоединились к партизанам.

«Те, кто уходил в партизаны, были решительными людьми... Они предпочитали отстаивать свою жизнь оружием, а не прятаться», - отметил историк в комментарии для Life.

Кушнеры, включая главу семейства Зейдела Кушнера и его дочерей, вступили в белорусский партизанский отряд. Там одна из дочерей, Рая Кушнер, вышла замуж за Йосифа Берковича, который перед эмиграцией в США принял фамилию Кушнер. Их сын Чарльз стал успешным бизнесменом, а внук Джаред женился на Иванке Трамп.

Бизнесмен Джаред Кушнер участвовал в переговорах с Владимиром Путиным по урегулированию на Украине в составе американской делегации, которую возглавил спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

