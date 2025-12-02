Появились кадры начала встречи Путина с Уиткоффом

Появились кадры со встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником главы Белого дома Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и бизнесменом Джаредом Кушнером.

Стороны проводят переговоры по урегулированию ситуации на Украине. Ранее администрация Трампа разработала мирный план из 28 пунктов. Свои правки в него внесли Киев и Европа.

Путин говорил, что у России есть текст первоначального варианта. Предполагается, что Уиткофф ознакомит его с вариантом, который появился после переговоров с ЕС и Украиной.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал журналистам о том, что время встречи Путина и Уиткоффа не ограничено.