Расчет ПТРК «Фагот» поразил пункт наблюдения ВСУ на правом берегу Днепра

Расчет ПТРК «Фагот» группировки войск «Днепр» уничтожил наблюдательный пункт украинских боевиков на правом берегу Днепра в Херсонской области. Оттуда они отслеживали перемещение наших военнослужащих, корректировали огонь своей артиллерии и запускали ударные дроны.

Позиции ВСУ выявила разведка, координаты были незамедлительно переданы нашим бойцам. Командование приняло решение нанести удар из противотанкового ракетного комплекса «Фагот». Расчет установки оперативно выдвинулся на огневую позицию. По указанной цели была выпущена управляемая ракета.

«Два человека в расчете - командир и я. Работаем по целям, выявленным разведкой. Отрабатываем и покидаем позиции. Противник нас не любит. В основном работаем по наблюдательным пунктам, блиндажам и скрытым схронам», - рассказал оператор с позывным Леший.

Благодаря высокому мастерству бойцов ракета попала точно в цель. У скрывающихся на позициях боевиков ВСУ не было шансов. После точного залпа расчет ПТРК «Фагот» сразу сменил позицию, чтобы не попасть под возможный ответный удар противника.

Ранее расчет ПТРК «Фагот» артиллерийского соединения ВДВ уничтожил ретранслятор пункта управления БПЛА боевиков на острове Первомайский в Днепровском лимане. Операторы дронов-разведчиков заметили, что противник устанавливает на вышке ретранслятор для увеличения зоны полета своих дронов, и нанесли по ней удар.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.