Расчет ПТРК «Фагот» уничтожил ретранслятор ВСУ на острове Первомайский

Расчет ПТРК «Фагот» артиллерийского соединения ВДВ уничтожил ретранслятор пункта управления БПЛА ВСУ на острове Первомайский в Днепровском лимане. Бойцы показали момент поражения вышки.

Операторы БПЛА заметили, как противник устанавливает на вышке связи ретранслятор для увеличения зоны полета своих FPV-дронов и пункт управления БПЛА, откуда велись запуск и управление беспилотниками. Командование приняло решение нанести удар из противотанкового ракетного комплекса «Фагот».

Расчет сразу выдвинулся на огневую позицию и нанес удар по целям управляемыми ракетами. Средства объективного контроля подтвердили, что ретранслятор и расчет БПЛА украинских боевиков уничтожены. Выполнив задачу, расчет сменил позицию, чтобы не попасть под ответный огонь со стороны противника.

«Сегодня ночью вот один пункт был раскрыт. С утра, по серому времени, расчет выдвинулся на точку, отработал по вышке», - рассказал начальник разведки противотанкового дивизиона с позывным Охотник.

Ранее оператор FPV-дрона уничтожил украинский танк в Курской области. Движение танка военнослужащие группировки войск «Север» заметили при помощи беспилотника.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.