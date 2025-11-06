МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Минпросвещения заявили, что нет оснований менять сроки обучения в школах

По словам Кравцова, изменения требуют тщательной обработки.
Глеб Владовский 2025-11-06 13:25:47
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

В настоящее время нет каких-либо оснований для того, чтобы изменять сроки обучения в школах. Такое заявление сделал «Звезде» глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

В октябре в Общественной палате заявили, что Россия готова к переходу на 12-летнее школьное обучение. Там подчеркнули, что во многих странах обучение начинается уже с 6 лет.

«Любые изменения требуют тщательной проработки. Сегодня у нас выстроена единая система образования, единая программа, система воспитательной работы», - подчеркнул политик.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко в беседе со «Звездой» выразила мнение, что для 12-летнего обучения в школах требуется более масштабное обсуждение. По ее мнению, нужно провести дискуссии в регионах, среди учителей, родительского сообщества, самих обучающихся, экспертов, ученых, с привлечением Российской академии образования и специалистов, которые много лет проработали в системе общего образования.

#Россия #Школы #наш эксклюзив #Минпросвещения РФ #срок обучения
