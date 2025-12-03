МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Италия на фоне переговоров приостановила покупку оружия для Украины

Рим считает, что при достижении соглашения боевые действия прекратятся, и тогда оружие больше не понадобится.
Марина Крижановская 03-12-2025 23:43
© Фото: Pasquale Senatore, Keystone Press Agency, Globallookpress

Власти Италии решили экстренно приостановить участие в закупке оружия для Украины. Речь идет о программе PURL Североатлантического альянса, в которую вовлечены около двух третей союзников.

Ранее представители киевского режима заявляли, что им может дополнительно потребоваться порядка одного миллиарда евро, или 1,2 миллиарда долларов в качестве поставок PURL для обеспечения своей обороны в зимний период времени.

«Если мы достигнем соглашения и боевые действия прекратятся, оружие больше не понадобится. Потребуются другие вещи, такие как гарантии безопасности», - сообщил журналистам в Брюсселе Антонио Таяни, вице-премьер и глава МИД Италии.

Как сообщает Bloomberg, позиция Рима заключается в том, что Киев не должен получать дополнительное оружие во время проведения мирных переговоров, хотя его поддержка со стороны итальянской столицы не прекратится.

Также сегодня президент Финляндии Александр Стубб призвал готовиться к миру на Украине и заключению мирного соглашения. В интервью телеканалу MTV Uutiset он сделал обращение к нации, сказав, что момент, когда будет достигнут мир, наступит, и что все условия для «справедливого мира <...> вряд ли будут выполнены».

#в стране и мире #НАТО #италия #Антонио Таяни #оружие для украины #PURL
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 