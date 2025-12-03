Власти Италии решили экстренно приостановить участие в закупке оружия для Украины. Речь идет о программе PURL Североатлантического альянса, в которую вовлечены около двух третей союзников.

Ранее представители киевского режима заявляли, что им может дополнительно потребоваться порядка одного миллиарда евро, или 1,2 миллиарда долларов в качестве поставок PURL для обеспечения своей обороны в зимний период времени.

«Если мы достигнем соглашения и боевые действия прекратятся, оружие больше не понадобится. Потребуются другие вещи, такие как гарантии безопасности», - сообщил журналистам в Брюсселе Антонио Таяни, вице-премьер и глава МИД Италии.

Как сообщает Bloomberg, позиция Рима заключается в том, что Киев не должен получать дополнительное оружие во время проведения мирных переговоров, хотя его поддержка со стороны итальянской столицы не прекратится.

Также сегодня президент Финляндии Александр Стубб призвал готовиться к миру на Украине и заключению мирного соглашения. В интервью телеканалу MTV Uutiset он сделал обращение к нации, сказав, что момент, когда будет достигнут мир, наступит, и что все условия для «справедливого мира <...> вряд ли будут выполнены».