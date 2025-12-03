МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Президент Финляндии призвал готовиться к миру на Украине

Стубб назвал три сценария будущего соглашения.
Константин Денисов 03-12-2025 20:01
© Фото: CNP, AdMedia, Globallookpress

Президент Финляндии Александр Стубб призвал готовиться к мирному соглашению по конфликту на Украине. Об этом он сообщил интервью телеканалу MTV Uutiset.

«Реальность такова, что и нам, финнам, нужно подготовиться к моменту, когда будет достигнут мир, и что все условия для справедливого мира, о которых мы так много говорили, вряд ли будут выполнены», - сказал финский лидер.

По его словам, будущее мирное соглашение может быть как хорошим, так и плохим для Киева. Кроме того, стороны могут прийти к компромиссу.

Накануне президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника США по Украине Стивена Уиткоффа и зятя главы Белого дома Дональда Трампа Джареда Кушнера. Переговоры продлились около пяти часов.

Позже помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Путин через Уиткоффа передал для США некие политические сигналы и подчеркнул, что дальнейшее обсуждение мирного плана будет проходить в закрытом режиме.

#Россия #в стране и мире #Украина #Финляндия #переговоры #Александр Стубб
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 