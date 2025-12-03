Президент Финляндии призвал готовиться к миру на Украине

Президент Финляндии Александр Стубб призвал готовиться к мирному соглашению по конфликту на Украине. Об этом он сообщил интервью телеканалу MTV Uutiset.

«Реальность такова, что и нам, финнам, нужно подготовиться к моменту, когда будет достигнут мир, и что все условия для справедливого мира, о которых мы так много говорили, вряд ли будут выполнены», - сказал финский лидер.

По его словам, будущее мирное соглашение может быть как хорошим, так и плохим для Киева. Кроме того, стороны могут прийти к компромиссу.

Накануне президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника США по Украине Стивена Уиткоффа и зятя главы Белого дома Дональда Трампа Джареда Кушнера. Переговоры продлились около пяти часов.

Позже помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Путин через Уиткоффа передал для США некие политические сигналы и подчеркнул, что дальнейшее обсуждение мирного плана будет проходить в закрытом режиме.