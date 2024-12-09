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Politico: Каллас унизила Меркель из-за призыва к диалогу с Путиным

Инцидент произошел незадолго до российской специальной операции.
Сергей Лебедев 2024-12-09 10:58:36
© Фото: IMAGO, Jussi Nukari, Globallookpress

Глава европейской дипломатии Кая Каллас унизила бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель. Инцидент произошел еще в июне 2021 года, когда немецкий лидер предложила пригласить российского президента Владимира Путина на саммит лидеров ЕС для того, чтобы обсудить напряженность на границе с Украиной. Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломата.

Отмечается, что инициативу канцлера Германии поддержал французский президент Эммануэль Макрон. Но с резкой критикой выступила Кая Каллас, которая в тот момент была премьер-министром Эстонии.

«Саммит по чему? Для чего это нужно?» - спросила она в присутствии всех лидеров, призвав отказаться от диалога с президентом России.

После этого выпада Ангела Меркель покинула зал. По словам собеседника Politico, Эммануэль Макрон не мог поверить, что лидер маленькой страны посмела унизить главного игрока в объединении.

Напомним, на прошлой неделе бывший премьер-министр Эстонии вступила в должность главы европейской дипломатии. На этом посту Кая Каллас сменила Жозепа Борреля.

#в стране и мире #эстония #Германия #Ангела Меркель #ФРГ #кая каллас #Унижение
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