Морской дрон с деталями из США и СССР нашли у берегов Румынии

У берегов Румынии обнаружили морской дрон, который сочетал в себе советские и американские детали. Об этом написал портал Naval News.

В сообщении отмечается, что в Черном море у берегов Румынии была обнаружена необычная лодка, плавающая вверх дном. При этом, в основе беспилотника был катер производства Соединенных Штатов, а оснащен он был частью от советской противокорабельной ракеты П-20 «Термит».

Портал пишет, что длина МБПЛА вместе с подвесными двигателями достигала 9,5 м, что почти два раза больше, чем размеры дронов-камикадзе Magura и Sea Baby, которые использует Украина. Низкая скрытность такого большого аппарата может быть нивелирована за счет более мощного вооружения, пишет портал.

Принадлежность морского дрона невозможно установить, говорится в сообщении. Румынские силы в целях безопасности уничтожили судно методом контролируемого взрыва.