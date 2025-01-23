Двое детей находятся в тяжелом состоянии после ДТП под Волгоградом

Двое детей в тяжелом состоянии и пятеро в средней степени тяжести доставлены в больницу Волгограда после ДТП со школьным автобусом. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По ее словам, в ближайшее время планируется телемедицинская консультация со специалистами РДКБ имени Н.И. Пирогова.

ДТП произошло около 14 часов 23 января на «Волгоград-Сальск». Столкнулись легковой автомобиль и школьный автобус Шелестовской средней школы Октябрьского района, который развозил учеников после занятий.

В автобусе было 19 детей, а также сопровождающий учитель и водитель, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

После столкновения автобус опрокинулся на бок. Один мальчик из числа пострадавших скончался по дороге в больницу.