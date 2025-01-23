Ребенок погиб в ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области

Один ребенок погиб и четверо госпитализированы в результате дорожной аварии со школьным автобусом в Волгоградской области. Об этом сообщили в администрации региона.

По предварительным данным, школьный автобус Шелестовской средней школы Октябрьского района 23 января развозил детей после занятий по обычному маршруту. Около 14 часов на 88-м километре дороги Волгоград - Котельниково - Сальск автобус столкнулся с кроссовером и перевернулся, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Десятилетний ребенок, несмотря на усилия врачей, скончался по пути в больницу, уточнили в областной администрации. Госпитализированы два мальчика 10 лет и две девочки 14 и 15 лет.

В местной районной больнице оказывают помощь семерым пострадавшим. В реанимацию в тяжелом состоянии направили мальчика 2015 года рождения. Еще трое детей проходят лечение в хирургическом отделении.

Кроме того, помощь понадобилась 37-летнему пассажиру легкового автомобиля. Обследование проходят двое детей, у которых также выявлены травмы.

На место происшествия направлены 10 бригад скорой помощи. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.