Берлин выделит еще 200 миллионов долларов в рамках программы PURL на закупку американского вооружения для киевского режима. Об этом заявил глава немецкого МИД Йохан Вадефуль.

«Мы продолжаем оказывать давление на Россию и как партнер по НАТО намерены его и далее усиливать. Германия в рамках механизма PURL закупит для Украины вооружения ещё на 200 миллионов долларов США в двух пакетах», - рассказал чиновник.

Помимо этого, министр пообещал перечислить в трастовый фонд НАТО дополнительные 25 миллионов евро для приобретения украинскими боевиками зимних комплектов снаряжения.

Несмотря на подобные заявления, западные эксперты считают, что экономика Германии оказалась полностью выпотрошена из-за санкций против России. Продолжающийся конфликт на Украине привел к росту цен на энергоносители в стране