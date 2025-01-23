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Росприроднадзор выставит счет виновникам ЧП с танкерами в Черном море

Глава Минприроды отметил, что окончательные цифры ущерба животному миру и экосистемам назовут после ликвидации выбросов.
Владимир Рубанов 2025-01-23 20:13:33
© Фото: Belkin Alexey news.ru, Global Look Press

Росприроднадзор в течение трех месяцев предъявит в суде виновникам аварии с танкерами в Черном море счет за ущерб, который посчитают после окончательной ликвидации выбросов мазута. Об этом на совещании президента Владимира Путина с правительством заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

Министр отметил, что окончательные цифры ущерба животному миру и экосистемам будут названы после ликвидации выбросов.

«Ущерб Росприроднадзор выставит в суде виновникам загрязнения. Основная работа будет проделана в течение трех месяцев», - сказал Козлов.

Восстановлению после разлива мазута подлежит 280 гектаров побережья, сказал глава Минприроды. Объем нового песка, который для этого потребуется, составляет около 840 тысяч кубометров при высоте 20 см. Это в четыре раза больше объема вывезенного загрязненного песка.

#Крым #Краснодарский край #крушение #Черное море #танкеры #Керченский пролив #ущерб #«Волгонефть 239» #«Волгонефть 212»
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