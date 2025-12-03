МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Ушаков: Украина отказалась от продолжения стамбульских переговоров

На сегодняшний день диалог ведется только с США.
Тимур Юсупов 03-12-2025 19:35
© Фото: Ministry of Foreign Affairs of T, XinHua, Globallookpress

Украина отказалась продолжать переговоры в Стамбуле. Об этом сообщил помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков.

«Украинцы отказались на данный момент, по крайней мере, от предложения стамбульских раундов переговоров», — заявил спикер.

Ранее Ушаков уточнял, что на данный момент Россия ведет переговоры по урегулированию ситуации на Украине только с США. Вчера помощник президента сообщил, что после пяти часов диалога Путина и Уиткоффа РФ и США стали «не дальше» от мира. По имеющимся данным, американцы предоставили российской стороне еще четыре документа касательно украинского конфликта - они стали дополнительными к мирному плану Трампа.

#Россия #в стране и мире #Украина #переговоры #переговоры с Украиной #переговоры в Стамбуле
