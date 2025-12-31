Средства ПВО за ночь сбили 86 украинских беспилотников

Российские средства ПВО за ночь сбили 86 беспилотников ВСУ над семью регионами РФ. Об этом сообщает Минобороны страны.

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 30 декабря до 08.00 мск 31 декабря дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении.

Большинство - 56 БПЛА - было ликвидировано в небе над акваторией Черного моря. Над Брянской областью уничтожены девять дронов, по восемь - в небе над Липецкой областью и республикой Крым и пять - над Краснодарским краем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе один человек пострадал из-за падения БПЛА.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.