Воробьев: в Подмосковье один человек пострадал после падения БПЛА

Силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы сбито и подавлен 21 БПЛА.
Глеб Владовский 30-12-2026 23:47
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Подмосковье местный житель пострадал в результате взрыва украинского беспилотника. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев.

«Один из беспилотников... упал в деревне Пагубино Волоколамского муниципального округа, в результате произошел взрыв. Пострадал один человек», - написал он в соцсетях.

Губернатор уточнил, что состояние пострадавшего средней тяжести. Угрозы для жизни нет. Всего в московском регионе силами ПВО и РЭБ сбили 21 летательный аппарат украинских боевиков.

Ранее сообщалось, что над Россией за четыре часа сбили свыше 100 беспилотников киевского режима. Больше всего БПЛА ВСУ сбили над Брянской областью.

