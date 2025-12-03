Эксперт рассказал, что Roblox превратился в рассадник мошенников

Сегодня Роскомнадзор заявил об ограничении на территории РФ доступа к популярной детской онлайн-игре Roblox. Продукт американских «игроделов», изначально задумывавшийся как обучающая платформа, с годами обзавелся небывалой популярностью, превратившись в одну из самых известных видеоигр современности - летом 2025 года в нее одновременно играли 47,2 миллиона человек, что стало абсолютным рекордом за всю историю виртуальных развлечений.

Тем не менее эксперт платформы Мошеловка.рф Галактион Кучава рассказал «Звезде», что из-за общедоступности и проблем с модерацией Roblox превратился в рассадник всевозможных злоумышленников, вовлекающих детей в мошеннические схемы. Именно это послужило для компетентных органов одним из веских поводов обратить внимание на популярную игру.

Специалист объяснил, что в бесплатном на первый взгляд Roblox присутствует внутриигровая экономика, построенная на реальных деньгах. Многие косметические украшения и предметы внутри игры можно приобрести только за специальную валюту Robux, которую предлагается купить за настоящие рубли. Эта весьма распространенная в индустрии видеоигр практика вкупе с преимущественно детской аудиторией игры приводит к созданию плодотворной среды для мошенников.

По словам эксперта, наиболее распространенные методы мошенничества в Roblox можно разделить на три категории. Первая из них - это прямой обман доверчивого покупателя. Зачастую при таком обмане купленные товары либо попросту пропадают после выхода из игры, либо не обладают теми или иными свойствами, заявленными недобросовестными продавцами.

Вторая категория - это так называемый «фишинг» и кража учетных данных. Ребенок получает от злоумышленника предложение пройти некое испытание, за которое он сможет получить внутриигровую награду - для правдоподобности сообщники мошенника с помощью подставных персонажей создают иллюзию доступности выигрыша. Для «доступа» к заветным предметам от ребенка требуется ввести логин и пароль от аккаунта. По этой же схеме работают и рассылаемые в личных сообщениях фейковые ссылки на якобы сайт игры, который на деле является подделкой мошенников.

Третьей же категорией является вовлечение ребенка в покупку дорогостоящих предметов. Их могут маскировать под «награду» за рекорд в игре. Также крайне распространена схема по «продаже» внутриигровых ценностей на сторонних ресурсах в Интернете. При таком варианте игроку предлагается по якобы сниженной цене купить Robux или редкие предметы на созданном мошенниками сайте - разумеется, после отправки злоумышленникам денег ребенок остается без желанных вещей.

«Таким образом, угроза со стороны мошенников в Roblox носит системный и повсеместный характер. Риск заключается не только в прямой финансовой потере средств семьи из-за неосознанных или обманных микроплатежей, но и в краже самого аккаунта со всеми накопленными виртуальными ценностями. Эти схемы эксплуатируют детскую доверчивость, импульсивность и неразвитое критическое мышление, формируя опасный опыт первых соприкосновений с финансами», - предупреждает эксперт.

Главная опасность подобных мошеннических схем заключается в том, что с точки зрения законодательства виртуальные предметы и валюта не являются имуществом, из-за чего возмещение ущерба превращается в крайне трудную, а то и вовсе невозможную задачу. Именно поэтому единственным надежным способом защиты остается превентивное просвещение ребенка - четкие правила, что любые покупки, переходы по внешним ссылкам и действия с учетной записью должны согласовываться с родителями.

Ранее «Звезде» удалось связаться с Роскомнадзором, где объяснили, что доступ к популярной игре Roblox был ограничен из-за пропаганды ЛГБТ* и неподобающего контента, который может негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей.

* Движение признано экстремистским и запрещено в Российской Федерации.