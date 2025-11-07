В Тамбовской области задержали передававшего Киеву данные о подразделениях ВС РФ

В Тамбовской области сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя, который передавал данные о подразделениях, участвующих в СВО. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

«Задержанный... инициативно вступил в переписку с украинским блогером, действующим под контролем ГУР МО Украины. В ходе общения злоумышленник передал иностранцу информацию о месте дислокации подразделений, принимающих участие в СВО», - говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, задержанный переводил денежные средства на счета одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Госизмена» и «Финансирование терроризма». Подозреваемому грозит пожизненное тюремное заключение.