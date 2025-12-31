Герасимов отметил успехи группировки «Север» в создании полосы безопасности

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск «Север», отметив в ходе проверки ее успехи в создании полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По словам Герасимова, темпы расширения безопасной территории в зоне ответственности группировки в декабре значительно возросли - за прошедший месяц бойцами «Севера» было освобождено семь населенных пунктов.

Отличившимся при выполнении боевых задач военнослужащим начальник Генштаба лично вручил государственные награды, а также выразил им искреннюю благодарность за мужество и героизм, проявленные ими на фронте. В завершении же встречи Валерий Васильевич поздравил всех бойцов армии России с наступающим Новым годом.

На недавнем докладе об обстановке в зоне проведения спецоперации Герасимов, отчитываясь перед Верховным главнокомандующим ВС РФ Владимиром Путиным, сообщил, что темпы продвижения российских войск в декабре стали самыми быстрыми за год. Объединенной группировки войск успешно продвигаются вглубь обороны ВСУ и уже освободили порядка 700 квадратных километров.