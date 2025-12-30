МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин поздравил Трампа и других лидеров с наступающим Новым годом

Глава государства направил поздравления также ряду бывших глав государств и правительств.
Игнат Далакян 30-12-2026 12:06
Президент России Владимир Путин поздравил глав иностранных лидеров с католическим Рождеством и наступающим Новым годом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю Рождества и наступающего Нового, 2026 года главам иностранных государств и правительств», - говорится в сообщении.

В их числе президент США Дональд Трамп, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Сербии Александр Вучич и другие главы государств и правительств. 

Кроме того, поздравления направлены ряду бывших лидеров государств, в частности, Раулю Кастро, Роберту Кочаряну, Нурсултану Назарбаеву, Сержу Саргсяну, Герхарду Шредеру.

Ранее стало известно, что Владимир Путин поздравил телеграммой Дональда Трампа с Рождеством.

#Новый год #Дональд Трамп #Рождество #Владимир Путин #поздравления
