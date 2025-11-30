МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Синоптики оценили слухи о суперснегопаде в Москве

Столице пока не грозит снежный коллапс.
Дима Иванов 03-12-2025 04:22
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Распространившиеся в сети сообщения о сильном снегопаде, который якобы вот-вот накроет российскую столицу, не имеют под собой оснований. Об этом в беседе с 360.ru заявили метеорологи.

Синоптик Александр Ильин отметил, что погода в столичном регионе сейчас определяется обширным антициклоном, центр которого расположен над Поволжьем. Он назвал вероятность суперснегопада в ближайшие дни фантастикой.

Погода может преподнести москвичам лишь локальные осадки в очень небольших количествах - в пределах десятых долей миллиметра и не повсеместно, отметил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, немного снега может выпасть в районах, где расположены крупные ТЭЦ, или есть источники загрязняющих воздух веществ. Масштабного снегопада в ближайшие дни ожидать не стоит. 

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе со «Звездой» рассказал, что в начале декабря в Москве ожидается теплая погода без осадков, устойчивого формирования снежного покрова не предвидится.

#Москва #в стране и мире #Погода #синоптики #снегопад в Москве
