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Российские FPV-дроны разорвали на куски украинский танк Т-64 в ДНР

Взрыв оказался таким мощным, что башня неприятельского танка отправилась в полет.
2025-01-23 15:04:30
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского танка Т-64. Это произошло на территории Донецкой Народной Республики. 

Танк при помощи БПЛА обнаружили разведчики 25-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Запад». Информацию о его местоположении быстро передали на командный пункт. 

Проанализировав разведданные, военнослужащие привлекли к делу операторов FPV-дронов. Они уничтожили вражеский Т-64 серией прямых попаданий. Кадры объективного контроля, которые военнослужащие увидели в режиме реального времени, продемонстрировали мощный взрыв - башня с орудием отделилась от танка и улетела на десятки метров вперед.

Ранее сообщалось, что российские дроноводы уничтожили пикап ВСУ, пытавшийся скрыться на полной скорости. Водитель пытался уехать подальше от нашего беспилотника, но его путь все равно закончился в кювете. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#танк #ДНР #Донбасс #спецоперация #т-64 #FPV-дроны
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