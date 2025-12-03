Ушаков заявил, что успехи ВС РФ положительно сказались на переговорах с США

Успехи ВС РФ в зоне спецоперации непосредственно повлияли на ход и характер переговоров Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Об этом заявил помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков.

Подобные заявления прозвучали по итогам прошедшей вчера в Кремле встречи российской и американской делегаций.

«На ходе и характере переговоров, конечно, сказались успехи последних недель российской армии на поле боя. То есть российские солдаты своими ратными подвигами способствовали тому, что оценки путей достижения мирного урегулирования со стороны зарубежных партнеров стали более адекватными», - заявил Ушаков в беседе с журналистами.

Вчера помощник президента сообщил, что после пятичасового разговора Путина и Уиткоффа Россия и Соединенные Штаты стали «не дальше» от мира. По имеющейся информации, американцы предоставили еще четыре документа относительно украинского урегулирования. Они стали дополнительными к мирному плану Трампа.