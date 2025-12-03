МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ушаков заявил, что успехи ВС РФ положительно сказались на переговорах с США

По словам помощника президента, оценки путей достижения мирного урегулирования со стороны зарубежных партнеров стали более адекватными.
Тимур Юсупов 03-12-2025 17:16
© Фото: РИА Новости

Успехи ВС РФ в зоне спецоперации непосредственно повлияли на ход и характер переговоров Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Об этом заявил помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков.

Подобные заявления прозвучали по итогам прошедшей вчера в Кремле встречи российской и американской делегаций.

«На ходе и характере переговоров, конечно, сказались успехи последних недель российской армии на поле боя. То есть российские солдаты своими ратными подвигами способствовали тому, что оценки путей достижения мирного урегулирования со стороны зарубежных партнеров стали более адекватными», - заявил Ушаков в беседе с журналистами.

Вчера помощник президента сообщил, что после пятичасового разговора Путина и Уиткоффа Россия и Соединенные Штаты стали «не дальше» от мира. По имеющейся информации, американцы предоставили еще четыре документа относительно украинского урегулирования. Они стали дополнительными к мирному плану Трампа.

#Россия #в стране и мире #сша #переговоры #Юрий Ушаков #Россия и США #СВО #стив Уиткофф
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 