Популярная у детей игра Roblox перестала открываться в России

В Роскомнадзоре информацию не комментировали.
Глеб Владовский 03-12-2025 12:34
© Фото: Piotr Swat, Keystone Press Agency, Globallookpress

Россияне стали массово жаловаться на сбои в работе популярной у детей и подростков онлайн-игры Roblox. Об этом свидетельствуют данные с сайта Downdetector.

В 12.00 мск было зарегистрировано 900 жалоб пользователей. Всего за сутки поступило 3 473 обращения в связи с неполадками в игровом сервисе.

Как сообщают пользователи, в игру невозможно войти без VPN. В Роскомнадзоре информацию о сбоях на платформе не комментировали.

Ранее в ведомстве обратили внимание на то, что в игре содержится контент, который может быть опасен для детей. Отмечалось, что модераторы Roblox не следят за уровнем безопасности публикуемых материалов.

В начале 2024 года Roblox установил мировой рекорд по количеству активных игроков - 9,7 млн. А летом текущего года показатель вырос до 47,2 млн игроков.

