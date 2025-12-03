МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МИД Финляндии получил ноту от РФ о прекращении двух статей энергосоглашения

Соответствующее решение принял Михаил Мишустин.
Константин Денисов 03-12-2025 16:16
© Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, Global Look Press

МИД Финляндии получил ноту от России о прекращении действия двух статей энергетического соглашения по ГЭС на реке Вуокса. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.

«Министерство иностранных дел Финляндии получило официальную ноту от России, в которой она сообщает о прекращении действия двух статей соглашения по ГЭС на Вуоксе», - говорится в тексте.

Решение о прекращении действия статей принял премьер-министр России Михаил Мишустин. Оно стало ответом на отказ Хельсинки от покупки электроэнергии у РФ.

По словам Мишустина, в таком случае Россия больше не обязана поставлять компенсационную энергию по договору о Светлогорской ГЭС и ГЭС «Иматра».

Ранее в Финляндии задумались о восстановлении болот для обустройства обороны на границе с Россией.

#Россия #Финляндия #Энергия #премьер-министр Михаил Мишустин
