В Финляндии задумались о восстановлении болот для обустройства обороны

Местные эксперты с недоверием отнеслись к инициативе властей, но при достаточном финансировании владельцы лесов могут заинтересоваться восстановлением болот.
Дарина Криц 21-11-2025 06:34
© Фото: Robert Haasmann, httpimagebroker.com#search, Globallookpress

В Финляндии хотят использовать болота для защиты от возможного противника. Так, министерства обороны и окружающей среды выясняют, можно ли их применять в качестве естественных препятствий при продвижении противника.

По информации местного издания Yle, рассматривается регион Восточная Лапландия, где в муниципалитете Салла находится около 100 тысяч гектаров осушенных болот, притом ни одно из них не восстановлено на частных землях.

«Можно ли использовать болота в оборонительных целях - как преграду или препятствие для возможного нападения? Представители министерств считают, что для этого можно восстановить осушенные болота в Восточной Лапландии», - говорится в материале СМИ.

Однако эксперты с недоверием отнеслись к данной идее. Так, сомнения с точки зрения успеха в военном деле возникли у Юха Хяннинена из Ассоциации лесного хозяйства Metsä-Lappi.

«Наверное, нужна другая мотивация, чтобы заняться восстановлением болот в большем масштабе. Многие считают, что если сосед начнет наступление, то он будет использовать основные транспортные пути. Не пойдет же он напролом через леса», - приводят его слова журналисты.

Хяннинен отметил, что в зимнее время болота замерзают, что делает их легкопроходимыми для бронетехники. Но в то же время канавы и чахлый лес замедляют продвижение больше, чем открытые водные пространства, добавил эксперт.

Страх перед возможным военным конфликтом вынуждает жителей Финляндии вспоминать и о бомбоубежищах. В столице Хельсинки есть около 5 500 гражданских бомбоубежищ, в которых могут разместиться все жители этого города с запасом места. Многие из объектов в мирное время служат игровыми площадками, бассейнами или катками.

