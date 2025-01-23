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Эксперт рассказал об активности клещей в Москве из-за потепления

Насекомые просыпаются, когда среднесуточная температура держится выше 0°С.
Гоар Хачатурян 2025-01-23 17:01:10
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости

Активность клещей из-за потепления в этом году составила столько же, сколько обычно бывает весной. Это около 20% активности насекомых. Об этом в беседе со «Звездой» заявил руководитель департамента «Производственный контроль» Службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков.

Как объяснил специалист, привычная в Москве зима не предполагает активности насекомых, клещи появляются, когда температура воздуха поднимается выше нуля.

«Если температурные режимы будут в среднем держаться в пределах от 0°С до -1°С, будут сформированы открытые опушки с парками и эти территории не будут подготовлены, то вероятность появления клещей - больше 50%», - добавил Меньшиков.

При этом при минусовой температуре никаких химических и бактерицидных обработок не предпринимается, отметил эксперт.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что похожая ситуация была в Москве в 2014 году. Тогда положительные температуры днем начали фиксироваться уже с 12 февраля. Так, в связи с ранним потеплением сезон активности клещей начался не во второй половине апреля, как обычно, а в середине марта. Такое может повториться и в этом году. В связи с этим ведомство рекомендует соблюдать меры предосторожности при нахождении на природе, в лесу или парке.

#Москва #Московская область #роспотребнадзор #потепление #насекомые #наш эксклюзив #Клещи
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