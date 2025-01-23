Эксперт рассказал об активности клещей в Москве из-за потепления

Активность клещей из-за потепления в этом году составила столько же, сколько обычно бывает весной. Это около 20% активности насекомых. Об этом в беседе со «Звездой» заявил руководитель департамента «Производственный контроль» Службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков.



Как объяснил специалист, привычная в Москве зима не предполагает активности насекомых, клещи появляются, когда температура воздуха поднимается выше нуля.

«Если температурные режимы будут в среднем держаться в пределах от 0°С до -1°С, будут сформированы открытые опушки с парками и эти территории не будут подготовлены, то вероятность появления клещей - больше 50%», - добавил Меньшиков.

При этом при минусовой температуре никаких химических и бактерицидных обработок не предпринимается, отметил эксперт.



Ранее Роспотребнадзор сообщил, что похожая ситуация была в Москве в 2014 году. Тогда положительные температуры днем начали фиксироваться уже с 12 февраля. Так, в связи с ранним потеплением сезон активности клещей начался не во второй половине апреля, как обычно, а в середине марта. Такое может повториться и в этом году. В связи с этим ведомство рекомендует соблюдать меры предосторожности при нахождении на природе, в лесу или парке.