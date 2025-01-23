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В России сезон активности клещей может начаться раньше обычного

Ситуация в разных регионах будет отличаться из-за разнообразия погодных условий.
Сергей Лебедев 2025-01-23 11:55:56
© Фото: Денис Абрамов, РИА Новости

В России в этом году сезон активности клещей может начаться на месяц раньше, чем обычно. Об этом сегодня предупредили в Роспотребнадзоре. В ведомстве уточнили, что ситуация в разных регионах страны будет отличаться из-за разнообразия погодных условий.

Специалисты напомнили, что в 2014 году активность клещей началась не во второй половине апреля, а уже в середине марта. Причиной произошедшего стало раннее потепление.

«Такое может повториться и в этом году, но для разных регионов ситуация из-за большого разнообразия природных условий будет отличаться», - заявили в ведомстве.

Напомним, в разговоре со «Звездой» начальник Управления эпидемиологического благополучия населения Роспотребнадзора Альбина Мельникова рассказывала, что клещи переносят разные заболевания, но люди чаще всего сталкиваются с клещевым энцефалитом и боррелиозом. Эти болезни приводят к тяжелым последствиям, в том числе к летальному исходу.

По словам профессора, доктора биологических наук и заведующей лабораторией Центра имени Чумакова Галины Каргановой, репелленты (вещества, отпугивающие, но не убивающие насекомых) бесполезны при борьбе с клещами. Необходимы акарициды (специально разработанные химические соединения, которые эффективно уничтожают клещей).

Принцип действия таких препаратов заключается в том, что «сначала клещ впадает в ступор, потом он отваливается и умирает». Акарициды нельзя наносить на кожу - их следует лишь распылять на одежду. При этом они сохраняются на вещах в течение двух недель.

#Россия #потепление #насекомые #сезон #паразиты #Клещи
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