В России сезон активности клещей может начаться раньше обычного

В России в этом году сезон активности клещей может начаться на месяц раньше, чем обычно. Об этом сегодня предупредили в Роспотребнадзоре. В ведомстве уточнили, что ситуация в разных регионах страны будет отличаться из-за разнообразия погодных условий.

Специалисты напомнили, что в 2014 году активность клещей началась не во второй половине апреля, а уже в середине марта. Причиной произошедшего стало раннее потепление.

«Такое может повториться и в этом году, но для разных регионов ситуация из-за большого разнообразия природных условий будет отличаться», - заявили в ведомстве.

Напомним, в разговоре со «Звездой» начальник Управления эпидемиологического благополучия населения Роспотребнадзора Альбина Мельникова рассказывала, что клещи переносят разные заболевания, но люди чаще всего сталкиваются с клещевым энцефалитом и боррелиозом. Эти болезни приводят к тяжелым последствиям, в том числе к летальному исходу.

По словам профессора, доктора биологических наук и заведующей лабораторией Центра имени Чумакова Галины Каргановой, репелленты (вещества, отпугивающие, но не убивающие насекомых) бесполезны при борьбе с клещами. Необходимы акарициды (специально разработанные химические соединения, которые эффективно уничтожают клещей).

Принцип действия таких препаратов заключается в том, что «сначала клещ впадает в ступор, потом он отваливается и умирает». Акарициды нельзя наносить на кожу - их следует лишь распылять на одежду. При этом они сохраняются на вещах в течение двух недель.