«Солнцепек» сжег пункты размещения боевиков ВСУ в Гуляйполе

В Запорожской области расчет тяжелой огнеметной системы ТОС «Солнцепек» группировки войск «Восток» нанес удар по выявленным пунктам размещения украинских подразделений в Гуляйполе, сообщило МО РФ.

По данным ведомства, цели были обнаружены в ходе воздушной разведки - БПЛА зафиксировали временные места дислокации и укрепленные позиции ВСУ в населенном пункте. После уточнения координат расчет ТОС применил термобарические боеприпасы по обозначенным объектам.

В результате поражения были уничтожены укрытия и находившаяся в них живая сила. Это, как отмечает Минобороны России, обеспечило дальнейшее продвижение российских штурмовых подразделений на этом направлении.

В прошлом месяце партия «Солнцепеков» с новой защитой поступила в российские войска. Боевые машины поставил концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех». «Солнцепеки» получили модернизированный комплекс защиты от беспилотников - при его разработке учли опыт боевого применения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.