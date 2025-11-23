«Стрела-10» за две минуты уничтожила дрон «Лелека-100» под Красноармейском

На Красноармейском направлении в зоне СВО расчет зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» 74-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» уничтожили разведывательный БПЛА «Лелека-100» формирований ВСУ, который пытался разведать наши позиции. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что военнослужащие расчета ЗРК «Стрела-10» обнаружили в небе малозаметный БПЛА противника. После определения траектории полета оператор захватил цель и произвел пуск ракеты.

На высоте около 800 метров беспилотник уничтожили прямым попаданием. От момента обнаружения до поражения цели прошло не более двух минут, что не позволило украинским боевикам провести разведку.

До этого стало известно, что артиллеристы группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении уничтожили два объекта ВСУ всего двумя снарядами. Наступление российских штурмовых подразделений в Красноармейске поддерживают огнем расчеты 385-й гвардейской артиллерийской бригады. Ежедневно они работают по позициям ВСУ, подавляя живую силу, минометные точки, артиллерию и мешая украинским FPV-дронам выходить на маршруты атак.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.