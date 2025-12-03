Котяков: рынок труда в России нуждается в 1,7 млн новых рабочих рук ежегодно

Российская экономика в ближайшие семь лет должна будет привлечь в себя 12,2 млн новых рабочих рук. Об этом со ссылкой на министра труда и социальной защиты Антона Котякова пишет издание RT.

«Общая замещающая потребность на семь лет составляет 12,2 млн работников, в том числе 11,7 млн вышедших на пенсию сотрудников, порядка 500 тыс. - это сотрудники, которые необходимы экономике в связи с созданием дополнительных рабочих мест», - объяснил чиновник.

Согласно расчетам, чтобы заменить уходящих на заслуженных отдых россиян, рынок труда должен будет ежегодно привлекать не менее 1,7 млн новых работников - таким образом в стране удастся сохранить стабильный кадровый баланс.

Недавно президент России Владимир Путин рассказал о том, что в РФ наблюдается рекордно низкий уровень безработицы - 2,2%. По словам российского лидера, данный показатель, зафиксированный в сентябре этого года, является беспрецедентным не только для отечественной экономики, но и для общемировой.