Российских туристов в Иране попросили воздержаться от фото- и видеосъемки

Гостям Исламской Республики следует внимательно относиться к местному законодательству.
Константин Денисов 03-12-2025 15:31
© Фото: Sergey Elagin, Business Online, Global Look Press

Посольство РФ в Тегеране призвало российских туристов воздерживаться от фото- и видеосъемки при посещении страны. Об этом сообщает aif.ru.

«В целях предотвращения нежелательных инцидентов и случайных нарушений закона российским гражданам настоятельно рекомендуется при поездках в Исламскую Республику Иран воздерживаться от фото- и видеосъемки, строго соблюдать местное законодательство и проявлять разумную осторожность», - говорится в сообщении пресс-службы дипведомства.

Ранее иранские власти заявили о том, что в стране могут разблокировать мессенджер Telegram. Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф рассказал, что решение о блокировке соцсетей было ошибочным.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о необходимости перенести столицу государства из Тегерана в другой населенный пункт. На такую идею главу государства натолкнула проблема перенаселения столицы, а также нехватка воды.

#фото #в стране и мире #Иран #видео #законодательство #Посольство РФ
