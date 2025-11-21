МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Президент Ирана предложил перенести столицу страны из Тегерана

Причинами этому являются перенаселение и нехватка воды.
Тимур Юсупов 21-11-2025 04:37
© Фото: Icana, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о необходимости перенести столицу государства из Тегерана в другой населенный пункт. Об этом пишет местное информационное агентство IRNA.

По словам политика, данная мера обусловлена необходимостью решить проблему с перенаселением города, а также нехваткой в нем воды. Лидер страны пояснил, что если население Тегерана продолжит расти - власти не смогут в должной мере обеспечивать всех его жителей.

Пезешкиан также отметил, что данная проблема актуальна не только для столицы, но и для некоторых других провинций страны. Нехватка питьевой воды в Иране вызвана неуклонным снижением количества осадков, которое наблюдается в регионе в последние годы. Местные метеослужбы с тревогой отмечают, что за 2025 год в стране выпало лишь 60% от нормы осадков.

