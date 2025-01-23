Путин отлучится с заседания совета АСИ из-за важного звонка

Владимир Путин предупредил, что отлучится с заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив из-за важного международного звонка, но пообещал вскоре вернуться.

«Вынужден буду минут на пять отойти от экрана, но вы, пожалуйста, продолжайте работать», - сказал президент России.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал важный международный разговор, который в четверг проведет глава государства.

«Сразу скажу вам, это не тот разговор, но не менее важный для нас», - предупредил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп распорядился подготовить телефонный разговор с Владимиром Путиным. В то же время в Москве сообщили, что Белый дом пока не выходил на связь для организации каких-либо контактов между лидерами.