Белоруссия ввела запрет на движение фур из Прибалтики без навигационных пломб

Совет министров Белоруссии принял постановление об обязательном наличии навигационных пломб на грузовиках, въезжающих в страну с территории Литвы, Латвии и Польши. Об этом сообщает Life.

«Навигационные устройства применяются в обязательном порядке при ввозе в Республику Беларусь товаров из Латвии, Литвы и Польши», - говорится в тексте.

Мера касается не только груженых, но и порожних фур, заезжающих из Европы. Также аналогичные пломбы должны быть установлены на тягачи, прицепы и полуприцепы в случае нарушения правил передвижения по Белоруссии.

Отмечается, что данная норма не будет распространяться на европейские транспортные средства, которые прибыли на территорию страны из России. Также исключение сделано для Калининградской области.

Напомним, 30 октября Литва закрыла границу с Белоруссией сроком на месяц. Белорусские власти отказали Литве в пропуске через границу ее грузовиков, рассказал советник главы МВД республики Миндаугас Баярунас. В результате на территории Белоруссии застряли десятки литовских фур, которые были помещены на спецстоянки. Для их возвращения Литва обратилась за помощью в Еврокомиссию.