Дроноводы уничтожили пикап ВСУ, пытавшийся скрыться на полной скорости

Операторы беспилотников группировки войск «Север» уничтожили пикап ВСУ в Харьковской области. Видео боевой работы публикует Министерство обороны России.

На кадрах видно, как оснащенный камерой наблюдения дрон пролетает над движущимся автомобилем, наводит боеприпас и скидывает его. Взрывчатка падает рядом с пикапом, происходит детонация. Водитель транспортного средства резко разворачивается и едет в обратном направлении, рядом с ним взрывается еще один сброшенный боеприпас. Пикап увеличивает скорость, от БПЛА удается уйти - но только временно.

Во второй части ролика автомобиль начинает преследовать уже FPV-дрон. На кадрах от первого лица показано, как дрон приближается к цели, после чего запись прерывается. В третьей части видео вражеская машина уже находится в кювете и на нее с беспилотника дополнительно сбрасывается взрывчатка.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео на монитор, очки виртуальной реальности или шлем оператора. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.