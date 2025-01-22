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Дроноводы уничтожили пикап ВСУ, пытавшийся скрыться на полной скорости

На кадрах видно, как рядом с автомобилем детонируют боеприпасы, но водителю на некоторое время удается уйти. Однако вскоре его догоняет FPV-дрон. Кадры объективного контроля фиксируют уничтожение пикапа.
2025-01-22 16:42:32
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы беспилотников группировки войск «Север» уничтожили пикап ВСУ в Харьковской области. Видео боевой работы публикует Министерство обороны России.

На кадрах видно, как оснащенный камерой наблюдения дрон пролетает над движущимся автомобилем, наводит боеприпас и скидывает его. Взрывчатка падает рядом с пикапом, происходит детонация. Водитель транспортного средства резко разворачивается и едет в обратном направлении, рядом с ним взрывается еще один сброшенный боеприпас. Пикап увеличивает скорость, от БПЛА удается уйти - но только временно.

Во второй части ролика автомобиль начинает преследовать уже FPV-дрон. На кадрах от первого лица показано, как дрон приближается к цели, после чего запись прерывается. В третьей части видео вражеская машина уже находится в кювете и на нее с беспилотника дополнительно сбрасывается взрывчатка.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео на монитор, очки виртуальной реальности или шлем оператора. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Харьковская область #ВСУ #МО РФ
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