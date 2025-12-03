Трамп назвал иммигрантов из Сомали отбросами

Находящиеся в штате Миннесота иммигранты из Сомали - это отбросы. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп.

«Я не хочу, чтобы они находились в нашей стране... Мы можем пойти ложным путем, если продолжим запускать в страну отбросы», - сказал он.

Трамп также отметил, что находящиеся в стране иммигранты из Сомали ничего не привнесли. Кроме того, по словам президента США, конгрессвумен-демократка сомалийского происхождения Ильхан Омар и ее окружение не работают, а только жалуются.

Ранее Трамп заявил, что все указы, меморандумы, контракты и другие документы, подписанные при экс-главе государства Джо Байдене с помощью автопера, аннулированы.