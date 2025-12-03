МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп назвал иммигрантов из Сомали отбросами

По мнению американского лидера, сомалийцы не приносят пользу стране.
Глеб Владовский 03-12-2025 14:18
© Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Globallookpress

Находящиеся в штате Миннесота иммигранты из Сомали - это отбросы. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп.

«Я не хочу, чтобы они находились в нашей стране... Мы можем пойти ложным путем, если продолжим запускать в страну отбросы», - сказал он.

Трамп также отметил, что находящиеся в стране иммигранты из Сомали ничего не привнесли. Кроме того, по словам президента США, конгрессвумен-демократка сомалийского происхождения Ильхан Омар и ее окружение не работают, а только жалуются.

Ранее Трамп заявил, что все указы, меморандумы, контракты и другие документы, подписанные при экс-главе государства Джо Байдене с помощью автопера, аннулированы.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #иммигранты #сомалийцы
