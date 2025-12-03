МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Опубликованы кадры боев за Червоное в Запорожской области

Населенный пункт освободили штурмовые подразделения 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й армии.
03-12-2025 13:13
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало видеозапись, на которой запечатлены бои за населенный пункт Червоное в Запорожской области. Кадры сопровождают сообщение ведомства об установлении контроля над территорией силами группировки «Восток».

Согласно заявлению Минобороны, штурмовые подразделения 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й армии заняли ключевые позиции в Червоном и вытеснили украинские силы с оборонительных рубежей. Ведомство утверждает, что в ходе боев было уничтожено более 10 единиц техники и значительное количество личного состава ВСУ, а под контроль группировки «Восток» перешло свыше 12 квадратных километров территории. Отмечается, что успех в районе Зеленого Гая позволил зачистить окруженные подразделения ВСУ.

В министерстве также заявили, что взятие Червоного открыло подразделениям группировки войск «Восток» дополнительный выход в направлении Гуляйполя и усложнило удержание обороны украинской стороной на этом участке.

В ролике видны последствия интенсивных ударов по укрепленным позициям. Над застроенной частью населенного пункта поднимаются массивные клубы дыма, а здания выглядят разрушенными или выгоревшими. Кадры сняты с дронов - они показывают продвижение небольших штурмовых групп по открытой местности и в лесопосадках. На одном из эпизодов видно попадание FPV-дрона в замаскированный объект.

Также представлены кадры, снятые над жилой застройкой. Хорошо заметны разрушенные дома, воронки и следы боев вдоль улиц и на окраинах. В финале видео фиксируется движение российских подразделений внутри поселка, военнослужащие разворачивают российский триколор, что символизирует установление контроля над населенным пунктом.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #запорожская область #группировка восток #Червоное #38-я бригада #35-я армия
