Российские силы освободили Червоное в Запорожской области, следует из сводки Минобороны. Как утверждает ведомство, подразделения группировки «Восток» продолжили движение вперед и установили контроль над населенным пунктом.

В министерстве заявили о поражении соединений нескольких механизированных и штурмовых бригад ВСУ, а также штурмового батальона и части территориальной обороны. Бои шли в районах Воздвижевки, Косовцево, Зализничного, Гуляйполя, а также Андреевки в Днепропетровской области. По данным ведомства, в зоне ответственности группировки «Восток» украинская армия понесла значительные потери в личном составе и технике, включая танк, несколько бронемашин, самоходную гаубицу PzH 2000 и РСЗО Vampire.

В сводке оборонного ведомства также говорится, что российская противовоздушная оборона за сутки сбила 251 беспилотник самолетного типа. Кроме того, силы Черноморского флота уничтожили два украинских безэкипажных катера в северо-западной акватории Черного моря.

Накануне МО РФ сообщило об освобождении населенного пункта Зеленый Гай. Его также взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.