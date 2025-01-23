ВСУ потеряли более 270 боевиков за сутки боев на Курском направлении

Минобороны России сообщает, что противник потерял 270 боевиков за сутки ведения боевых действий на Курском направлении. Отмечено, что еще один украинский военнослужащий сдался в плен.

Также отмечено, что российским войскам на этом направлении за это время удалось уничтожить два танка ВСУ, бронетранспортер и семь боевых бронированных машин.

Помимо этого, как отмечено в сообщении российского оборонного ведомства, уничтожены 10 автомобилей неприятеля и одна станция радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что экипаж вертолета армейской авиации ВКС России Ми-35М разнес на куски украинский опорник в курском приграничье. Летчики поддерживали подразделения группировки войск «Север», действующие на земле.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.