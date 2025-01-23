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ВСУ потеряли более 270 боевиков за сутки боев на Курском направлении

Российским военнослужащим удалось уничтожить два танка, бронетранспортер, семь боевых бронированных машин, 10 автомобилей и станцию РЭБ.
2025-01-23 13:54:52
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает, что противник потерял 270 боевиков за сутки ведения боевых действий на Курском направлении. Отмечено, что еще один украинский военнослужащий сдался в плен. 

Также отмечено, что российским войскам на этом направлении за это время удалось уничтожить два танка ВСУ, бронетранспортер и семь боевых бронированных машин.

Помимо этого, как отмечено в сообщении российского оборонного ведомства, уничтожены 10 автомобилей неприятеля и одна станция радиоэлектронной борьбы. 

Ранее сообщалось, что экипаж вертолета армейской авиации ВКС России Ми-35М разнес на куски украинский опорник в курском приграничье. Летчики поддерживали подразделения группировки войск «Север», действующие на земле. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #бронетехника #потери ВСУ #Украинские боевики #Курское направление
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