МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Кремль: прямой обмен мнениями по мирному плану между РФ и США прошел впервые

Песков описал это как нормальный рабочий процесс поиска компромисса.
Глеб Владовский 03-12-2025 13:45
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Кремле впервые состоялся прямой обмен мнениями касательно мирного плана по Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Такой прямой обмен мнениями... состоялся вчера в первый раз. И опять же, как вчера было сказано, что-то было принято, что-то было отмечено как неприемлемое», - сказал официальный представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Он отметил, что это является нормальным рабочим процессом поиска компромисса.

Ранее Песков заявил, что телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может произойти в любой момент. Но прежде всего необходимо достигнуть результатов на экспертном уровне.

#Украина #Дмитрий Песков #обмен мнениями #мирное урегулирование
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 