Кремль: прямой обмен мнениями по мирному плану между РФ и США прошел впервые

В Кремле впервые состоялся прямой обмен мнениями касательно мирного плана по Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Такой прямой обмен мнениями... состоялся вчера в первый раз. И опять же, как вчера было сказано, что-то было принято, что-то было отмечено как неприемлемое», - сказал официальный представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Он отметил, что это является нормальным рабочим процессом поиска компромисса.

Ранее Песков заявил, что телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может произойти в любой момент. Но прежде всего необходимо достигнуть результатов на экспертном уровне.