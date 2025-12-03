Песков: телефонный разговор между Путиным и Трампом возможен в любой момент

Телефонный разговор между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом возможен в любой момент. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Телефонный разговор возможен в любой момент. Есть возможность его организовать оперативно», - сказал он в разговоре с журналистами.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что прежде всего необходимо достигнуть результатов на экспертном уровне. Именно они должны стать основой для контактов на высшем уровне.

Ранее Трамп заявил о «хорошем шансе» заключить сделку по Украине. Он добавил, что у Киева имеются «проблемы», среди которых и коррупционный скандал, в котором замешана вся верхушка власти.