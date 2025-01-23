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Зенитчики рассказали, как они автоматами защищают «Стрелу» от FPV-дронов

ЗРК «Стрела-10М» сейчас работает в основном по украинским беспилотникам самолетного типа. В попытках достать такие комплексы противник использует маленькие и юркие FPV-дроны.
Варвара Шрадер 2025-01-23 14:11:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент нашего телеканала Варвара Шрадер пообщалась с российскими зенитчиками, действующими на Красноармейском направлении. Они рассказали, как сбивают небольшие FPV-дроны, операторы которых пытаются поразить зенитный ракетный комплекс «Стрела-10М», на котором служат эти военнослужащие. 

«Стрелковым оружием работаем тоже, если вот видим, что можем сбить стрелковым оружием, мы сбиваем», - признался оператор-наводчик Булат. 

Он добавил, что в таких случаях основная задача - сберечь себя и машину.

Сейчас зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10М» в основном работает по беспилотникам самолетного типа. Но в последнее время на Красноармейском направлении противник все чаще применяет именно маленькие ударные FPV-дроны - соответствующий детектор практически не смолкает. Поэтому бдительность и готовность в любую секунду открыть огонь для расчетов ЗРК очень важны. 

Ранее российский зенитчик сообщил «Звезде», что «Стрела» эффективно сбивает украинские «Валькирии», «Фурии» и «Лелеки». Он отметил, что по его машине уже били дорогостоящими западными ракетами, но безуспешно - она уже покинула место пуска. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #ЗРК #беспилотники #стрела #красноармейское направление
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