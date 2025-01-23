Зенитчики рассказали, как они автоматами защищают «Стрелу» от FPV-дронов

Корреспондент нашего телеканала Варвара Шрадер пообщалась с российскими зенитчиками, действующими на Красноармейском направлении. Они рассказали, как сбивают небольшие FPV-дроны, операторы которых пытаются поразить зенитный ракетный комплекс «Стрела-10М», на котором служат эти военнослужащие.

«Стрелковым оружием работаем тоже, если вот видим, что можем сбить стрелковым оружием, мы сбиваем», - признался оператор-наводчик Булат.

Он добавил, что в таких случаях основная задача - сберечь себя и машину.

Сейчас зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10М» в основном работает по беспилотникам самолетного типа. Но в последнее время на Красноармейском направлении противник все чаще применяет именно маленькие ударные FPV-дроны - соответствующий детектор практически не смолкает. Поэтому бдительность и готовность в любую секунду открыть огонь для расчетов ЗРК очень важны.

Ранее российский зенитчик сообщил «Звезде», что «Стрела» эффективно сбивает украинские «Валькирии», «Фурии» и «Лелеки». Он отметил, что по его машине уже били дорогостоящими западными ракетами, но безуспешно - она уже покинула место пуска.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.