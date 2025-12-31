МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Нетаньяху назвал условие создания нового правительства в Газе

По словам премьера Израиля, новое правительство возможно при разоружении ХАМАС.
Глеб Владовский 31-12-2026 03:31
© Фото: CNP, AdMedia, Globallookpress

На территории сектора Газа возможно создание нового правительства. Такое предположение сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Новое правительство в Газе возможно только в случае разоружения ХАМАС», - заявил он в эфире Fox News.

По словам Нетаньяху, эту процедуру следует выполнять силами международного контингента или любыми другими средствами. В таком случае, у анклава может быть будущее.

Ранее израильский премьер допустил, что если бы у Ирана было ядерное оружие, то он бы нацелил его на США.

