Нетаньяху назвал условие создания нового правительства в Газе

На территории сектора Газа возможно создание нового правительства. Такое предположение сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Новое правительство в Газе возможно только в случае разоружения ХАМАС», - заявил он в эфире Fox News.

По словам Нетаньяху, эту процедуру следует выполнять силами международного контингента или любыми другими средствами. В таком случае, у анклава может быть будущее.

Ранее израильский премьер допустил, что если бы у Ирана было ядерное оружие, то он бы нацелил его на США.