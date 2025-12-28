Нетаньяху допустил, что Иран нацелил бы ядерное оружие на США

Если бы у Ирана было ядерное оружие, то он бы нацелил его на США. Такое предположение сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Если бы у Ирана были ядерные бомбы, он бы установил их на свои баллистические ракеты, которые, в конечном счете, достигли Соединенных Штатов», - выразил он мнение в эфире телеканала Newsmax.

Политик также отметил, что были приняты меры, которые позволили «изменить ситуацию на Ближнем Востоке». Подробностей он не привел.

Ранее советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил, что любая агрессия против Тегерана будет чревата немедленным жестким ответом.