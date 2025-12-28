МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Нетаньяху допустил, что Иран нацелил бы ядерное оружие на США

Израильский премьер отметил, что вместе с США удалось изменить ситуацию на Ближнем Востоке.
Глеб Владовский 31-12-2026 01:19
© Фото: Amos Ben Gershom, Israel Gpo, Globallookpress

Если бы у Ирана было ядерное оружие, то он бы нацелил его на США. Такое предположение сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Если бы у Ирана были ядерные бомбы, он бы установил их на свои баллистические ракеты, которые, в конечном счете, достигли Соединенных Штатов», - выразил он мнение в эфире телеканала Newsmax.

Политик также отметил, что были приняты меры, которые позволили «изменить ситуацию на Ближнем Востоке». Подробностей он не привел.

Ранее советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил, что любая агрессия против Тегерана будет чревата немедленным жестким ответом.

#в стране и мире #сша #ядерное оружие #Иран #Биньямин Нетаньяху
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 