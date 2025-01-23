WP: Белый дом отстранил от работы десятки сотрудников СНБ

Десятки сотрудников Совета национальной безопасности США отправили домой, отстранив от работы и заблокировав пропуска, в ходе проверки кадровых чиновников при новом президенте страны Дональде Трампе. Речь идет о чиновниках, среди прочего отвечающих за конфликт на Украине, Иран и КНДР, пишет Washington Post со ссылкой на официальных лиц США.

«Совет национальной безопасности начал “полную проверку” состава своих советников, поскольку президент Дональд Трамп проводит чистку чинов, чтобы привести команду по национальной безопасности Белого дома в соответствие со своей программой “Америка прежде всего”», - говорится в публикации.

По словам источника, подобная кампания не является «проверкой на лояльность» при новом президенте, она была проведена, чтобы оценить полезность персонала. Сообщается, что некоторые из них смогут вернуться к работе после оценки. При этом из дома они работать не могут, так как имеют дело с условиями секретности.

По данным издания, подобная «чистка» была санкционирована советником Трампа по нацбезопасности Майком Уолтцем.

Напомним, в понедельник, 20 января, Дональд Трамп официально вернулся в Белый дом, к данному моменту он уже успел отменить 78 решений, принятых при президентстве его предшественника Джо Байдена.